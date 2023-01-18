Эмма Робертс, Сьюзан Сарандон и Ричард Гир с женой на премьере комедии “Знакомство родителей” в Нью-Йорке

Вчера вечером, 17 января, в нью-йоркском отеле Crosby Street Hotel состоялась премьера нового комедийного фильма “Знакомство родителей”. Разумеется, на ковровой дорожке картину представляли исполнители главных ролей — Эмма Робертс, Ричард Гир и Сьюзан Сарандон.

В то время, как легенда Голливуда Сьюзан Сарандон появилась на мероприятии в повседневном аутфите — трикотажном комплекте песочного цвета, белой футболке с “университетским” принтом и красных ковбойских сапогах, — ее экранная невестка Эмма Робертс выбрала для выхода эффектное алое платье из струящейся ткани с открытым плечом, а дополнила образ сдержанными золотыми украшениями и босоножками в тон.

К слову, Ричард Гир, который снялся в легендарных “Красотке” и “Сбежавшей невесте” вместе с тетей Эммы, Джулией Робертс, пришел на премьеру с супругой Алехандрой Сильва. К слову, она тоже выбрала наряд в красном оттенке. Для пары это был редчайший выход в свет. Они держат семейную жизнь в секрете и лишь иногда делятся совместным контентом в социальных сетях — например, в Рождество они опубликовали снимки с двумя общими сыновьями.