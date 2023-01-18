 

Проживающие в Германии сторонники СВО регулярно нападают на украинских беженцев

18.01.2023, 18:35, Разное
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Украинские беженцы в Германии регулярно подвергаются нападкам со стороны сторонников российской спецоперации, пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел ФРГ. Речь идёт не только о вербальных атаках, но и о насильственных действиях, а также использовании запрещённой символики, рассказывает немецкое издание.


AP

Украинские беженцы в Германии нередко становятся жертвами вербальных — и не только — атак со стороны сторонников российской спецоперации, пишет Der Tagesspiegel. Об этом свидетельствует информация, предоставленная немецким Министерством внутренних дел, в ответ на парламентский запрос фракции «Альтернатива для Германии». Речь идёт о 38 политически мотивированных преступлениях, которые были зафиксированы в период с апреля по июнь 2022-го.

Все эти случаи были связаны с боевыми действиями на Украине, и все носили антиукраинский характер, продолжает немецкое издание. Бранденбургская полиция десятки раз сообщала об использовании в городе запрещённой символики, в частности буквы «Z». Для правоохранительных органов одна только демонстрация этого символа в контексте событий на Украине уже служит основанием для подозрений в совершении преступления. На несогласованных демонстрациях в Бранденбурге были также замечены российские флаги, рассказали в немецком МВД.

Но одними только символическими действиями всё не ограничивалось, продолжает Der Tagesspiegel. В министерстве сообщили о случае, когда в апреле 2022 года в городе Бесков 30-летняя женщина открутила гайки крепления колёс на машине одной украинки. Ещё одна украинская беженка в Котбусе подверглась ксенофобским оскорблениям со стороны женщины, поддерживающей спецоперацию. Схожий инцидент произошёл и в городе Форст, только там обидчиком выступал 29-летний мужчина из Ливана.

68-летняя из города Лихен подстрекала в интернете к ненависти и насилию против украинских беженцев. А в начале мая в Потсдаме «неизвестные правонарушители арабского фенотипа» выкрикивали лозунги в поддержку спецоперации у здания, в котором проживали украинцы. 


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