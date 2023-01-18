Не исключены ракетные удары по стране — в Австрии оценили главные угрозы 2023 года

Министерство обороны Австрии представило черновик отчёта о ситуации с безопасностью в стране, в котором перечислены главные угрозы 2023 года, пишет Der Standard. В нём говорится о возможных массовых отключениях электроэнергии, рисках обострения ситуации на Украине, увеличении миграционных потоков, а также усугублении конфронтации между Россией и ЕС. При этом военные не исключают и угрозы нанесения по территории Австрии ракетных ударов, в том числе ядерных.



AP

Министерство обороны Австрии собирается вскоре опубликовать отчёт о ситуации с безопасностью в стране под заголовком «Картина угроз — 2023» и однозначным подзаголовком «Война в Европе», пишет Der Standard. При этом военные хотели бы избежать паники, но проблемы замалчивать нельзя, и нужно реалистично взглянуть на серьёзные опасности для государства в новом году. Таким может, к примеру, стать массовое отключение электроэнергии, вызванное техническими причинами или нападением на территорию государства. Если так называемый блэкаут продлится хотя бы несколько часов, это принесёт Австрии огромный ущерб. «Нельзя исключать, что по территории государства могут быть нанесены удары с использованием ракет. Почему бы и нет?» — предостерегает австрийский генерал-майор Бруно Хофбауэр.

В предисловии к отчёту «Картина угрозу — 2023» говорится о том, что на фоне боевых действий в Европе и вокруг неё крепкая оборона имеет для Австрии «экзистенциальное значение». При этом наряду с гибридными угрозами вырос и риск начала боевых действий с использованием традиционного вооружения, написано в документе. В связи с этим необходима «консолидация всех крупных военных компонентов в стране».

Главными вызовами в отчёте называются конфронтация между Россией и ЕС, обострение украинского конфликта, а также увеличение миграционных потоков в Австрию. В документе говорится и о проблеме ограниченности стратегических возможностей страны, особенно на фоне конкуренции стран — членов ЕС за дефицитные ресурсы. Военные также отмечают, что уязвимости Австрии могут быть использованы как лазейки для внедрения в системы и структуры других государств Евросоюза. В отчёте говорится и о необходимости поиска ответа на угрозу применения ядерных боевых средств, а также накопления запасов на случай войны. Речь идёт о муке, медикаментах, удобрении, а также упаковке для выдачи пайков, заключает Der Standard.