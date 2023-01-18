 

В Госдуме предложили ввести ответственность за прославление 1990-х

18.01.2023, 18:33, Разное
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Замглавы комитета Госдумы по идеологии и патриотическому воспитанию народонаселения Михаил Чечевицын заявил, что инициирует разработку законопроекта, который запретит «любое прославление или преподнесение в светлых тонах» 1990-х годов. Парламентария и его коллег возмутил новый фильм режиссёра Романа Качанова, снявшего ранее «Даунхаус» и «ДМБ».

Народный избранник напомнил, что как только президент пришёл к власти, девяностые тут же закончились – наступил 2000-й год и страна вздохнула спокойно. Произведение Качанова, считает он, умаляет эту заслугу главы государства и создаёт «приукрашенный образ нашего тёмного прошлого».

Депутат также недоволен фактом показа в информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» ленты, не имеющей в России прокатного удостоверения. Поэтому вторым этапом будет разработка закона, который запретит всем, в том числе и иностранным видеохостингам, демонстрировать аудиовизуальные произведения, не одобренные Госкино.

«Я хотел узнать, кто такое вообще пустил на экраны, и выяснил много интересного. Сценарий не залитован. Идеологический посыл как минимум неясен, а как максимум – вредительский. Как этот фильм научит молодёжь чему-нибудь героическому? Какая от него польза для государства, для народа? То, на какой платформе он опубликован, тоже очень показательно. Западные сервисы должны знать, что они либо выполняют наши законы, либо мы их в бараний рог сотрём, так сказать, изолируем от нашего зрителя»

Художественная лента «Марш утренней зари» была опубликована на YouTube несколько недель назад. По словам Качанова, она показывает «лихие» девяностые с другой стороны – как время новых возможностей, а не одной только бесконечной стрельбы. В ней снялись как молодые, так и заслуженные и известные всей стране актёры и музыканты, в том числе Гарик Сукачёв, Жанна Агузарова и Найк Борзов.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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