 

Большинство людей занимается фитнесом вечером: является ли это время идеальным

18.01.2023, 18:25, Разное
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Проведя социальный опрос, ученые выяснили, что самое популярное время для тренировок у большинства людей — шесть часов вечера. Но лучше ли вечерние тренировки, чем утренние? В конце концов, нам с детства внушали, как полезны именно утренние зарядки. Когда же эффективнее заниматься фитнесом? Тут все сугубо индивидупльно.

Польза утренних тренировок

Из исследований стало известно, что люди, которые тренируются утром, как правило, в целом больше двигаются. Ваш естественно более высокий уровень кортизола по утрам облегчает использование резервов энергии в начале дня, чем в конце.

Исследования также показывают связь между утренними тренировками и снижением артериального давления у людей с гипертонией. Если вам трудно найти мотивацию для тренировки, начинайте заниматься утром. Это может помочь вам преодолеть начальный рубеж.

Утром легче настроить циркадный ритм

Утро — это время дня, когда наш уровень дофамина достигает максимума, а за ночь накапливается большой когнитивный резерв, который позволяет нам тренироваться в тренажерном зале. Еще одно большое преимущество тренировок утром, а не вечером, заключается в том, что они помогают лучше спать.

Утренние занятия эффективнее настраивают ваши циркадные часы. Но если вечер — это единственное время, когда вы можете тренироваться, ничего страшного. От тренировок всегда есть польза, поэтому, если вам нужно заниматься вечером, это нормально. Ключ в том, чтобы понять, как настроить свой распорядок дня, чтобы он не мешал вашему сну.

Как оптимизировать вечерние тренировки

Во-первых, важно понять, почему вечерние тренировки могут работать против вас. Когда вы тренируетесь, ваше тело вырабатывает много гормонов, и вы активируете свою симпатическую нервную систему «бей или беги». Она может мешать процессу расслабления и отдыха, нарушать нормальный сон.

Весь циркадный ритм также может быть нарушен, в зависимости от того, во сколько вы ужинаете. В первую очередь это происходит потому, что и еда, и физические упражнения повышают температуру вашего тела, которая в противном случае снижалась бы, когда ваше тело готовится ко сну.

Слишком поздно заниматься не стоит

Лучший способ решить эту проблему — распланировать тренировки так, чтобы вы могли поужинать как минимум за 1,5–2 часа до сна. Не стоит тренироваться в 9 часов вечера, будь то кардио или силовые тренировки. Это нарушит сон, и на следующий день вы будете чувствовать себя вялым.

Так что же это означает для каждого из нас? Если вы можете приступить к тренировке в 18:00, у вас будет достаточно времени, чтобы отдохнуть, восстановиться, поужинать и подготовиться ко сну. Если позже — такой возможности не будет. А вообще в любых тренировках главное — регулярность. Какое бы время вы не выбрали, занимайтесь каждый день, и тогда результат не заставит себя ждать.


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