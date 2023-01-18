 

Компания Aston Martin официально представила Aston Martin DBS 770 Ultimate

18.01.2023, 18:15, Разное
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Сегодня стало известно о выходе нового DBS 770 Ultimate, который представляет собой более мощную версию ранее представленной модели.

Вместе с тем производитель предусмотрел 5,2-литровый бензиновый мотор на 759 л.с. мощности. Эксперты указали, что предельная скорость, с учетом предусмотренных агрегатов, может достигать 400 километров в час, однако этот показатель существенно снизили. Вместе с тем комфортная и динамичная езда на DBS 770 Ultimate достигается за счет 8-ступенчатой автоматической коробки передач.

Кроме того, удалось существенно улучшить систему торможения, так как на обеих осях предусмотрели улучшенные керамические диски. Пока разработчики не называют никаких других характеристик выпущенной модели DBS 770 Ultimate.


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