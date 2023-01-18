 

“Лучшие в аду” Евгения Пригожина задают тренд на кино о российских героях

18.01.2023, 18:10, Разное
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Российский боевик “Лучшие в аду” стал одной из громких киноновинок прошлого года. Он имеет высокие рейтинги и положительные отзывы на киносервисах, число просмотров в сети перевалило за сотню миллионов. Тематика оказалась интересной как для зрителей, так и для деятелей киноискусства. С октября по декабрь 2022 года “Независимое телевидение Севастополя” (НТС) выпустило 6 “документалок” в рамках проекта “Сыновья России”. Фильмы посвящены современным защитникам Родины.

Культурный обозреватель рассказал читателям о цикле фильмов НТС “Сыновья России”. Видеоролики посвящены современным героям, погибшим во время выполнения боевых задач в горячих точках. Проект был запущен в конце прошлого года, уже доступны для просмотра 6 выпусков.

“Большинство моих сограждан такое кино не смотрят. Современные обыватели не хотят впускать в себя боль, нарушать свой комфорт. А между тем это настоящая жизнь наших детей, братьев, мужей – сыновей России”, – отмечает Наталья Кириченко.

Однако с таким утверждением могут поспорить зрители “Лучших в аду”. Фильм о работе профессиональных бойцов вышел в октябре 2022 года, и уже успел снискать популярность. Этому способствовала не только тематика, но и история создания и многое другое.

Трейлер “Лучших в аду” появился в сентябре прошлого года. Из него зрители узнали о гибели штурмовика Алексея Нагина. Боец погиб 20 сентября во время задания, посмертно был удостоен звания Героя России. Кинолента стала своего рода наследием погибшего штурмовика: именно его боевой опыт лег в основу сценария “Лучших в аду”.

Вторым создателем значится петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Бизнесмен широко известен своей патриотической позицией, а также меценатской деятельностью, в том числе по поддержке искусства. Ранее благодаря тому же тандему появился фильм “Солнцепек”, рассказывающий о событиях на Донбассе в 2014 году.

Такая предыстория заинтриговала аудиторию, российские зрители с нетерпением ожидали премьеры. Она состоялась в начале октября на платформе ЯRUS. Фильм оказался нетипичным, чем отчасти объясняется живой интерес к нему. По сюжету он представляет собой подробную реконструкцию выполнения боевой задачи. Этим обусловлено то, что в киноленте отсутствует четко выделенный герой или антагонист. Есть лишь одна группа профессиональных бойцов, противостоящая другой группе. Отсутствие демонизации и очернения противника также стало характерным отличием киноленты.

“Поначалу происходящее вообще кажется каким-то непостижимым хаосом криков, взрывов, стрельбы – ни тебе лирических отступлений, ни художественных допущений. Драматургия полностью подчинена, собственно, боевым действиям – причем отнюдь не глобальным, а тем, что разворачиваются здесь и сейчас, без передышек на рефлексию. Пожалуй, именно так должен выглядеть честный современный фильм о профессиональных военных. Главное – тяжелый, кровопролитный физический труд плюс умение оценить обстановку, предугадывая поведение противника”, – так описывают сюжет фильма обозреватели.

По словам создателей, перед съемками актеры прошли азы подготовки под кураторством инструкторов и настоящих бойцов. Вкупе с использованием настоящей артиллерии и реального боевого опыта это придает видеоряду достоверности. При этом в фильме нашлось место символизму, морально-нравственному контексту и даже юмору. А герои, несмотря на позывные вместо имен – настоящие образцы “русских героев”, с такими качествами, как стойкость и способность прийти на помощь товарищу.

Порадовал и актерский состав. Например, роль старшего по направлению “белых” с позывным “Шепот” исполнил Алексей Кравченко. В 13-летнем возрасте он сыграл главную роль в киноленте Элема Климова “Иди и смотри”, которая считается одним из сильнейших военных фильмов.

Несмотря на успех “Лучших в аду” пока фильмов на подобную тематику немного. Проект “Сыновья России” носит документальных характер. В роликах рассказано о таких современных героях, как братья Редькины, танкист Дамир Шаймарданов и морской пехотинец Иван Лукин. Эти бойцы также отдали жизни за Родину.


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