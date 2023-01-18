Скандалы: Блогер Манукян поддержал инициативу по блокировке YouTube в России

Блогер Вадим Манукян в комментарии нашему изданию отметил, что полностью поддерживает инициативу по блокировке YouTube в России

Ранее с заявлением о том, что YouTube вскоре может быть заблокирован, выступил бизнесмен Евгений Пригожин. «Пора реализовать данную меру. Зачем нам давать возможность нашим врагам проникать в умы подрастающего поколения? Там целый букет роликов, которые противоречат российскому законодательству, в частности, много роликов ЛГБТ-тематики.

В качестве обеспечительной меры по к закону о запрете пропаганды ЛГБТ в России было бы правильно избавиться от YouTube. Нам не нужны эти вражьи голоса, которые выливают на наших людей вражескую пропаганду, в том числе – и «голубую». Есть же ВК, ОК, Rutube. Там все соответствует российским законам. Появятся и новые платформы. Свято место пусто не бывает. Главное — избавиться от источника повышенной вражеской опасности», — считает блогер.

Отметим, бизнесмен Пригожин в комментарии СМИ подчеркнул, что в случае блокировки YouTube в нашей стране есть множество аналогов, способных заменить антироссийский сервис. В частности, речь идет о крупных видеохостингах и социальных сетях.

Илья Орешкин