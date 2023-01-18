 

Россия занимает 14 место по вкладу в развитие цифровых технологий

18.01.2023, 17:39, Разное
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Согласно исследованию “Мониторинг глобальных тенденций цифровизации в 2022 году”, проводимому “Ростелекомом”, РФ заняла 14-е место в интегральном рейтинге стран по вкладу в развитие цифровых технологий в 2021-2022 годах. На первом месте оказался Китай, за ним следуют США и Индия.

Согласно исследованию “Мониторинг глобальных тенденций цифровизации в 2022 году”, проводимому “Ростелекомом”, РФ заняла 14-е место в интегральном рейтинге стран по вкладу в развитие цифровых технологий в 2021-2022 годах. На первом месте оказался Китай, за ним следуют США и Индия.

Этот рейтинг был определен путем анализа количества патентов, научных публикаций и инвестиций в каждой стране. В странах-лидерах происходят интересные изменения – качество переходит в количество. Китай теперь занимает первое место по качественным показателям, опережая США. Сюда входят патенты и научные статьи в области цифровых технологий. Согласно исследованию, США по-прежнему находятся на первом месте по объему инвестиций.

Вице-президент компании “Ростелеком” Борис Гладков во время медиа-завтрака Digital Economy Trends заявил, что РФ заняла 14-е место в списке. РФ входит в пятерку стран-лидеров по количеству научных публикаций в области цифровизации и технологий топливного комплекса. В Иране также можно увидеть интересные закономерности. Эта страна, несмотря на санкции, вошла в топ-10 по научным публикациям в двух областях: интеллектуальные сети и альтернативная энергетика”.


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