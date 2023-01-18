Владимир Путин спрогнозировал снижение инфляции

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочими на “Обуховском заводе” заявил, что инфляция в РФ замедляется. Однако слишком сильно ее снижать нельзя, так как это может привести к экономическим сбоям.

По словам Владимира Путина, сейчас у инфляции наблюдается тенденция к снижению. К концу первого квартала она, скорее всего, составит около 5%. Президент РФ отметил, что инфляция в прошлом году была ниже 12%.

“Говоря иначе, здесь есть небольшая засада. Могут быть экономические сбои, если уровень инфляции совсем упадет. Центральный банк считает, что она будет находиться в районе 5-7%”, – заключил президент.

Путин подчеркнул важность индексации минимального размера оплаты труда, а также других факторов, влияющих на реальный уровень доходов граждан. Эти составляющие должны быть выше инфляции.