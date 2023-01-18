«А мы свой Дубайск построим» – Ростуризм одобрил план замещения зарубежных курортных комплексов

Чиновники и депутаты, которым настоятельно рекомендовали не устраивать отпуск на заграничных курортах, обратились в Ростуризм с предложением о строительстве комплексов «Дубайск» и «Мальдивы-на-Кубани».

Строительство курортов класса «люкс» предложено начать безотлагательно, уже в апреле 2023 года, а завершить к декабрю. В качестве мест выбраны побережье Азовского моря в Краснодарском крае для «Мальдив-на-Кубани», и южный берег Крыма для «Дубайска». Отечественные аналоги будут повторять основные ключевые объекты зарубежных курортов и предоставлять такой же уровень сервиса. Часть местного населения предложено отселить, чтобы оно не портило имидж места.

В настоящее время обсуждаются возможности создания целого комплекса курортов, в который смогут войти «замены» Таиланда, Шри-Ланки, Сейшел, Антальи и Кипра.

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