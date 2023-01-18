Митрополит РПЦ прокомментировал отказ хоккеиста Проворова носить ЛГБТ-символику

Отказ защитника Philadelphia Flyers Ивана Проворова надевать перед матчем свитер в поддержку ЛГБТ председатель патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан назвал примером крепости духа и достойным поведением.

Он заявил, что хочется верить, что российские спортсмены и дальше будут являть этот пример, передает РИА «Новости». Он назвал долгом каждого беречь и защищать исторические традиции своего народа.

Напомним, Проворов отказался надеть специальный свитер с надписями в поддержку ЛГБТ перед матчем Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Поэтому он пропустил раскатку перед встречей регулярного чемпионата против Anaheim Ducks.

Спортсмен отметил, что его отказ не является оскорблением представителей меньшинств, а связан с его убеждениями и православным вероисповеданием. Главный тренер команды Джон Торторелла заявил, что уважает решение Проворова.

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