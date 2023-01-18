Премьер Мишустин поручил направить в ВС России недостающие материально-технические средства

Недостающие материально-технические средства для российских военных нужно направить в соответствии с планами прошедшего года не позднее февраля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, недостающие средства необходимо оперативно направить в зону спецоперации. Премьер поручил чиновникам лично проконтролировать исполнение указа, указав на важность организации ежедневного восполнения вооружений, техники и спецсредств на территории СВО, передает ТАСС.

Мишустин отметил, что у росийских защитников должно быть все в нужном количестве для выполнения поставленных задач.

Кроме того, по словам Мишустина, необходимо непрерывно наращивать мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также своевременно закупать оборудование.

Премьер подчеркнул, что, согласно актуальной информации, практически полностью реализованы планы по производству военной авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты и всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск.

Ранее Мишустин поручил проконтролировать оказание медпомощи участникам спецоперации.

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