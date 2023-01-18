 

Фигуристка Евгения Тарасова перевела телефонным мошенникам 780 тыс. рублей

18.01.2023, 17:25, Новости дня
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Фигуристка, призер Олимпийских игр Евгения Тарасова лишилась 780 тыс. рублей, переведя их телефонным мошенникам, которые звонили ей под видом следователя и работника Центробанка, сообщили в правоохранительных органах.

По словам источника ТАСС, Тарасовой позвонил неизвестный, представился следователем и сообщил, что на ее имя открыты кредиты. Затем он перевел звонок на якобы сотрудника Центробанка, потребовал обналичить все деньги, а затем перевести их на другой счет. В итоге фигуристка перевела на неизвестный счет 780 тыс. рублей, после чего злоумышленники еще несколько раз пытались обмануть спортсменку, но она на обман не поддалась и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Евгения Тарасова — российская фигуристка, выступающая в паре с Владимиром Морозовым. Они дважды становились серебряными призерами Олимпийских игр (2022 год) и командных соревнований (2018 год). В 2017 году фигуристка стала заслуженным мастером спорта.

Ранее ЦБ сообщил о росте объема краж мошенниками денег у клиентов российских банков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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