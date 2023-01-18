 

“Я верю в идею чего-то большего”: Мадонна снялась для обложки Vanity Fair и рассказала о своем мировоззрении

18.01.2023, 17:21, Разное
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64-летняя поп-дива Мадонна снялась для обложки и кавер-стори нового февральского выпуска итальянского Vanity Fair. Авторами кадров стали фотографы Луиджи Мурену и Янго Хензи, стилизацией образов занимался Би Акерлунд. Легендарная певица дала интервью по случаю грядущего международного тура к 40-летию карьеры и подвела итоги своего музыкального пути:

Недостаток отдыха, отказ от безопасности, прекращение всякого расслабления, прощание с комфортной жизнью, недосып, ноль спокойствия, невозможность проводить время с любимыми людьми. Это была цена, которую я решила заплатить. И сразу скажу: я заплатила до последней копейки.

Мадонна также обсудила с журналистами тему религии и критики со стороны католической церкви. Исполнительница считает, что не достойна подобных обвинений.

Проблема в них, а не во мне. Кто бы ни напал на меня, он лицемер. Я верю в идею чего-то большего, высшего, чего-то метафизического, что вне нас, но что держит нас всех вместе.

Помимо этого исполнительница призналась, что ей непросто дается воспитание детей. Процесс она сравнила с работой, которая “занимает много времени”.  Говоря о романтических отношениях, Мадонна подчеркнула, что ей важна “избирательная близость” с партнером.

Когда вы разговариваете с кем-то и чувствуете, что говорите на одном языке. Когда вы видите мир одинаково. Мне очень трудно влюбиться. Но, в конце концов, я всегда влюбляюсь в творческих людей, – призналась она.

Недавно старшая дочь певицы Лурдес Леон стала героиней обложки свежего номера The Cut и дала развернутое интервью. Модель, хореограф и танцовщица рассказала о стремительно развивающейся карьере и знаменитой матери.


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