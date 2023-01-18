 

Ольга Сутулова, Анна Чурина, Евгений Стычкин и другие гости премьеры “Фандорин. Азазель” в Москве

18.01.2023, 17:21, Разное
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Накануне, 17 января, в столичном кинотеатре “Художественный” прошла премьера свежей версии легендарного детективного романа — “Фандорин. Азазель” от сценаристов Сергея и Никиты Поповых. Первыми картину увидели представители российского шоу-бизнеса, среди которых отметились как исполнители главных ролей Владислав Тирон, Сергей Горошко и Евгений Стычкин, так и другие селебрити, в том числе Ольга Сутулова, Анна Чурина, Анар Халилов, Марк Эйдельштейн, Рената Пиотровски и многие другие.

Премьера сериала “Фандорин. Азазель” состоится 19 января на Кинопоиске.

Анна Александрова, Анна Чурина, Рената ПиотровскиАнар ХалиловСергей ГорошкоРената ПиотровскиОльга СутуловаМарк ЭйдельштейнЕвгений СтычкинВлад ТиронАнна Чурина


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