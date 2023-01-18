«В эти игры играть не будем» — Финляндия осудила позицию Швеции в отношении Турции

Финляндия обрушилась с критикой на позицию правительства Швеции, которое резко осудило акцию протеста с подвешенной куклой перед мэрией Стокгольма, пишет Dagens Nyheter. Несмотря на то что Швеция и Финляндия вместе подали заявки на членство в НАТО, шведские политики оказались более сговорчивыми с Анкарой, чем и воспользовался президент Турции. По мнению членов финского парламента, в их случае речь идёт о том, чтобы «послать сигнал Эрдогану» о том, что на финнов давить не получится.



AP

Действия Швеции по отношению к Турции были неоднократно замечены в соседней Финляндии. Исключением не стал и инцидент с куклой, изображающей президента Турции Эрдогана, которая была вывешена возле мэрии Стокгольма. Одним из тех, кто был удивлён резкой критикой «акции протеста» со шведской стороны, был обозреватель финской газеты Hufvudstadsbladet Томми Вестерлунд. По его мнению, Швеция проявила «излишнее понимание» реакции Анкары, а поскольку акция с куклой не нарушила шведское законодательство, скандинавам «не стоило подпевать Турции». Обозреватель убеждён в отсутствии какого-либо значимого различия между заявками Швеции и Финляндии в НАТО. Различия скорее связаны с тем, что Турция изначально предъявила Швеции больше требований, чем Финляндии, пишет Dagens Nyheter.

По словам Вестерлунда, финны удивлены отношением Швеции к Эрдогану и задаются вопросом, отвернутся ли шведы от своих прежних принципов отстаивания прав человека в угоду Турции. Однако есть и те, кто считает незазорным пойти на уступки, чтобы быстрее вступить в НАТО. Журналист считает, что обе североевропейские страны вместе вступят в НАТО, даже если Турция одобрит заявку только Финляндии. Такого же мнения придерживается бывший посол Финляндии в РФ Рене Нюберг, который подчеркнул, что «Финляндия в эти игры играть не будет». Именитый финский эксперт не стал комментировать действия Турции, и призвал страны запастись терпением. «Дело не в том, что Швеция сделает или не сделает. Членство в НАТО будет, но этот процесс займёт время, и теперь с нами США», — заявил дипломат изданию Dagens Nyheter.

Прошлой осенью шведское правительство дистанцировалось от курдских ополченцев из организации YPG и их политического ответвления PYD в преддверии поездки премьер-министра Ульфа Кристерссона в Турцию, напоминает Dagens Nyheter. Такое решение вызвало бурную реакцию среди финских политиков, среди которых была депутат финского парламента от Шведской народной партии Эва Биодэ, которая видит явную разницу между подходами обеих северных стран в отношении Турции. Так, например, финны считают «особенно важным постоянно демонстрировать Эрдогану и собственным гражданам отсутствие оснований для изменений собственного законодательства». По её словам, речь идёт о том, чтобы «послать сигнал Эрдогану, что на финнов давить нельзя», пишет Dagens Nyheter.

Член финского парламента от социал-демократов Киммо Кильюнен также осудил реакцию Стокгольма на акцию протеста. «В свободном демократическом обществе мы имеем право на демонстрации. Исторически у нас были и более провокационные акции». По его словам, Турция «использовала ситуацию в своих интересах», а сам процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО всё больше направлен на «отстаивание западных ценностей и принципов». «Чем больше мы делаем уступок Эрдогану, тем больше соглашаемся с ним в том, что наши благие ценности не имеют значения для НАТО», — приводит слова политика газета Dagens Nyheter.