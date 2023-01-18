Режем, клеем – и готово: современная чаша для фруктов из старых джинсов

Если вы любите заниматься рукоделием, для вас есть прекрасная идея. Изготовьте чашу для фруктов из лоскутов старых джинсов. Она смотрится очень оригинально и хорошо держит форму. Вы замечательно проведете время и получите отличную емкость не только для фруктов, но и для любых других предметов.

Материалы и инструменты

Для работы вам понадобятся непосредственно старые джинсы (можно использовать лоскуты из нескольких пар), клей (можно взять обычный клей ПВА), чаша или глубокое блюдо для основы, пищевая пленка или любая клеенка. Также вам понадобятся ножницы и кисточка для клея.

Подготовка

Найдите чашу, которая станет основой вашего изделия. Она может быть керамической или металлической, можно использовать разные формы и размеры емкости. Именно такую же форму повторит чаша для фруктов, которую вы планируете сделать.

Оберните чашу пленкой с внешней стороны. Нарежьте много лоскутов из джинсовой ткани. Выбор формы также является произвольным, поэтому можете вырезать квадратики, прямоугольники, треугольники или сделать комбинированный вариант из разных форм. Также вам понадобится пояс от старых джинсов, который станет окантовкой для джинсовой чаши.

Оклеивание

Положите чашу вверх дном, накройте ее пленкой и начинайте оклеивать кусочками джинсовой ткани. Проще будет начать с центра, но вы можете выбрать другое место для старта. Постарайтесь наносить достаточно большое количество клея, чтобы поверхность лоскута была полностью покрыта. Использовать клей нужно согласно инструкции, разводить нельзя, поскольку чаша должна быть максимально прочной (потребуется большая концентрация клея).

Оклейте всю поверхность целиком, затем нанесите слой клея. Далее приступайте к приклеиванию второго слоя лоскутов. Их также надо смазывать клеем при помощи кисточки, невзирая на то что достаточно большой слой уже нанесен на поверхность первого слоя. Сделайте не менее четырех слоев и оставьте чашу для высыхания. Оптимальным вариантом будет оставить изделие на 24 часа, однако вам надо смотреть по степени высыхания. Если чаша влажная, пусть еще немного постоит.

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Заключительные работы

Аккуратно снимите джинсовые слои с чаши, а также пищевую пленку, которая окажется внутри импровизированной посуды. Наверняка края изделия будут смотреться не очень аккуратно, поэтому вы можете использовать пояс от джинсов.

Приклейте его по краям так, чтобы чаша оказалась посередине (поскольку пояс сложен пополам, оберните им чашу с двух сторон), предварительно нанеся на него достаточно большое количество клея. Если ваша чаша большая, используйте два пояса или один целый и часть второго. Края постарайтесь приклеить особо тщательно. Снова поставьте изделие, дав ему возможность полностью просохнуть.

Вместо заключения

У вас должна получится довольно прочная чаша, которая способна легко удерживать форму. Она не нарушится, даже если вы поместите туда достаточно много фруктов. Если вам мало декора, можете добавить несколько дополнительных украшений по своему желанию.

Проявите фантазию, экспериментируйте с расцветками (можно использовать не только синие и голубые, но и джинсы другого цвета). Увлекательной вам работы и качественного результата!