Родом из Кореи: маникюр “с румянцем” – идеальное решение для зимних месяцев

Красавицы Кореи привносят в мир очень интересные дизайнерские решения макияжа и маникюра. Пока в нашем регионе стоят морозные дни, удачнее всего на пальчиках будет смотреться маникюр “с румянцем”, напоминающий яркую грудку снегирей. Сделать маникюр легко. После нанесения обязательно используйте масло для кутикулы и не контактируйте с водой в течение двух часов.

Технология исполнения

Если подошло время отправляться на маникюр, предложите своему мастеру сделать такой интересный вариант. Понадобится классический маникюрный набор и пудровые румяна.

Для создания классического варианта румянца покройте ноготь нейтральной базой, розовой или бежевой. Закрепите слой. Затем возьмите обычную кисточку для макияжа с мягким ворсом, окуните ее в румяна, и легкими постукивающими движениями нанесите рисунок, добавив больше пигмента в центр кружка. Чтобы рисунок получился нежным, сохраните воздушность краев. Теперь покройте ноготь финишным лаком. Готово. Цветное пятно можно делать различной интенсивности и цвета. Рисунок можно набивать и с помощью аэрографа.

“Румяный” маникюр хорошо сочетается с классическим или фантазийным френчем. Посмотрите, как стильно смотрится сочетание пастельных цветов с нежностью румянца.

Эклектика

Такой маникюр подходит различной форме ногтя, коротким, длинным, квадратным, остроконечным. Цвета можно миксовать на свой вкус, подбирая под одежду или аксессуары.

Добавляйте цветочные узоры, стразы, жемчужинки, капельки росы из прозрачного геля для придания маникюру индивидуальности.

Экспрессия

Если вы любите что-то поярче, тоже не вопрос. Обычно румянец рисуют розовым или персиковым, но в случае, если требуется выделиться, используйте яркие, комплиментарные цвета.

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Тут важна сама технология нанесения рисунка, который очень похож на омбре.

Чтобы получить оригинальный рисунок, используйте больше двух цветов.

“Румяные” ногти могут быть не просто самостоятельной историей, но и основой для более сложного дизайна. Правда, тут своими силами, если вы делаете маникюр дома, справиться вряд ли получится, нужна твердая рука и правильный угол обзора, чтобы рисунок “не поехал”.

Более праздничного вида можно можно добиться с помощью металлической заливки или фольги. Делайте звезды, линии, завитки, различные геометрические фигуры. Такому маникюру не требуется поддержка других украшений вроде колец и браслетов. Достаточно будет простых серег и тонкой цепочки с подвеской или чокера.