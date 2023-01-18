 

В РФ начались продажи обновленных кроссоверов Hyundai Palisade по цене до 6,5 млн рублей

18.01.2023, 16:54, Разное
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На отечественном рынке поступил в продажу новый южнокорейский паркетник Hyundai Palisade.

Осуществить поставки удалось исключительно по параллельному импорту. Стоимость кроссовера составляет 6,5 миллионов. Первый официальный показ состоялся в прошлом году. По внешнему виду Hyundai Palisade отличается безрамочной радиаторной решеткой, а также светодиодной оптикой и видоизмененным рулем. Мультимедийный комплекс получил увеличенный экран на 12,3 дюйма. Покупатели смогут выбрать кроссовер с 6-7-местным салоном.

Под капотом нового паркетника Hyundai Palisade установлен 3,8-литровый бензиновый двигатель с мощностью 295 л.с. В наличии доступны версии с передним и полным приводом, а также с восьмиступенчатой трансмиссией.


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