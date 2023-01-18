 

Легли рядышком: связь Чуриковой с мужем Алентовой вскрылась после смерти

18.01.2023, 16:47, Разное
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“Как причудливо тасуется колода!” – удивлялся Воланд в романе Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”. Действительно, жизнь порой складывает такие пазлы, что никогда бы не придумал нарочно. И вот очередной пример.

Актриса Инна Чурикова и режиссер Владимир Меньшов дружили и общались несколько десятилетий. Она люди одного поколения – родились с разницей в четыре года. Инна Михайловна сыграла одну из главных ролей в любимой народом комедии Меньшова “Ширли-Мырли”, снятой мужем Веры Алентовой в 1995 году.

И надо же было так случиться, что похоронят их на Новодевичьем кладбище друг возле друга. “Инна Михайловна – теперь папина “соседка”… Рядышком. Один за другим. Вот бы они удивились, узнай об этом тогда. Какие же невероятные пазлы сюжета складывает судьба”, – вздыхает дочь режиссера Юлия Меньшова.

Напомним, 4 января Инна Чурикова была госпитализирована из-за плохого самочувствия. Актриса умерла от остановки сердца 14 января в Боткинской больнице Москвы на 80-м году жизни.


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