 

Объявившая о браке с Гордоном Барановская заговорила о беременности: Мама и папа

18.01.2023, 16:45, Разное
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Юлия Барановская в одиночку воспитывает троих детей, которых родила от футболиста Андрея Аршавина: 17-летнего Артема, 14-летнюю Яну и 10-летнего Арсения. Ведущая шоу “Мужское / Женское”, несмотря на занятость, находит время, чтобы уделить внимание каждому наследнику. Телезвезда гордится своими отпрысками, ведь каждый из них по-своему талантлив.

Сейчас мало что известно о личной жизни Барановской. В прошлом году активно обсуждали ее возможный роман с певцом Григорием Лепсом. Эти слухи так и не получили доказательств.

На свое одиночество Юлия намекнула в недавнем интервью. Общаясь с журналистом, телеведущая заговорила о беременности. Экс-возлюбленная Аршавина призналась, что мечтает снова родить ребенка. Однако Барановская не считает, что это возможно на данном жизненном этапе.

“Мне нужно, чтобы была семья: мама, папа”, – сказала 42-летняя звезда экрана.

Напомним, в недавнем выпуске шоу “Мужское / Женское” Юлия Барановская объявила о так называемом браке с соведущим Александром Гордоном. Браком она назвала совместную работу в передаче, которая выходит в эфир уже девять лет. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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