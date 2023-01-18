 

“Хочется сорваться”: истощенный Пьеха вывалил все проблемы

18.01.2023, 16:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

2023 год начинается
для Стаса Пьехи очень продуктивно — весь январь артист планирует давать
концерты. В то же время 42-летний певец старается не упускать из другие и
другие сферы жизни: личное развитие, бизнес и, конечно же, отцовство. В новом
интервью Пьеха вывалил и радости, и проблемы такой загруженности.

Напомним, что в
Санкт-Петербурге подрастает 8-летний сын артиста Петя. Стас Пьеха знает все
подробности жизни ребенка, от уроков в школе до увлечений. Он также старается поддерживать
мальчика во всех увлечениях.

А вот в бизнесе
дела у Пьехи обстоят средне. По словам исполнителя хита “Она не твоя”,
сейчас такой период, когда главная задача его наркологической клинки — это
оставаться на плаву. Некоторые поклонники говорят, что истощенный Пьеха должен
больше отдыхать, но артист уверяет — его нагрузка под контролем.

Конечно, зашел
разговор и о личной жизни Стаса. Пока мужчина не в отношениях, но понимает
важность проводить время с одной женщиной. В 42 году артист хочет покоя без
лишних авантюр.

“Иногда бывает, накапливается какая-то
энергия, хочется куда-то сорваться, поехать, встретиться, замутить… Но хочется
как-то правильно рассчитывать и расходовать свою энергию”, — делится Стас
Пьеха.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07.22 / В НАТО подписали протокол о вступлении Финляндии и Швеции

22.09.20 / Пилот ВВС США считает, что правительства могут обладать инопланетными технологиями

19.06.22 / Мнение: Подвиг разведчика

01.01.22 / Собянин назвал главные события в Москве за 2021 год

27.12.21 / Объявленный «иноагентом» журналист «Би-би-си» Андрей Захаров уехал из России

21.07.22 / Мнение: Европейский путь для России

12.03.22 / Пять антисексуальных трендов в одежде: мнение эксперта

24.01.22 / Новый проект “Город заданий” поможет москвичам улучшить городскую среду

04.01.22 / Мнение: Русский Штамм расправляет крылья

13.05.21 / За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей призывников будут оставлять на второй год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика