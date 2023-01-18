“Хочется сорваться”: истощенный Пьеха вывалил все проблемы

2023 год начинается

для Стаса Пьехи очень продуктивно — весь январь артист планирует давать

концерты. В то же время 42-летний певец старается не упускать из другие и

другие сферы жизни: личное развитие, бизнес и, конечно же, отцовство. В новом

интервью Пьеха вывалил и радости, и проблемы такой загруженности.

Напомним, что в

Санкт-Петербурге подрастает 8-летний сын артиста Петя. Стас Пьеха знает все

подробности жизни ребенка, от уроков в школе до увлечений. Он также старается поддерживать

мальчика во всех увлечениях.

А вот в бизнесе

дела у Пьехи обстоят средне. По словам исполнителя хита “Она не твоя”,

сейчас такой период, когда главная задача его наркологической клинки — это

оставаться на плаву. Некоторые поклонники говорят, что истощенный Пьеха должен

больше отдыхать, но артист уверяет — его нагрузка под контролем.

Конечно, зашел

разговор и о личной жизни Стаса. Пока мужчина не в отношениях, но понимает

важность проводить время с одной женщиной. В 42 году артист хочет покоя без

лишних авантюр.

“Иногда бывает, накапливается какая-то

энергия, хочется куда-то сорваться, поехать, встретиться, замутить… Но хочется

как-то правильно рассчитывать и расходовать свою энергию”, — делится Стас

Пьеха.