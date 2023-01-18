Скандалы: Параллели заводят в тупик

Почему загибается серый импорт автомобилей в Россию

Упертая надежда российских властей на возрождение российского автопрома, а точнее — окончательно превращение его в китайский, привело к тому, что разрекламированный поначалу параллельный (по сути — серый) импорт автомобилей из-за неизменного таможенного законодательства сворачивается, не успев толком развиться. Портал «АвтоВзгляд» объясняет, почему так происходит.

На самом деле причины тяжкой ситуации с серым импортом просты и незамысловаты. Ввозить автомобили в Россию могут как физические лица, так и юридические. Юрлицу-автодилеру возиться с ввозом из-за рубежа одной-двух легковушек экономически неинтересно. Вот партия в 10–20 штук — то, что нужно! Но засада тут в том, что модели машин, продающиеся на рынках других стран, как правило, не сертифицированы для России. И чтобы торговать ими у нас, требуется оформить «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС). Этим делом занимается НАМИ. Не бесплатно, разумеется. И, как показывает практика, — очень медленно.

Получить ОТТС на машину за пару месяцев считается чуть ли не космической скоростью. «Морозить» средства на неопределенный срок в ожидании сертификации автодилер позволить себе (особенно сейчас) не может. Собственно говоря, поэтому случаи закупки российскими автоторговцами партий хотя бы в сотни тех или иных новых авто за рубежом в 2022 году можно пересчитать по пальцам двух рук. По идее, можно использовать схему ввоза автомобилей в Россию с помощью оформления на физлиц. Когда россиянин привозит т/с для себя, никаких ОТТС ему оформлять не требуется. Достаточно быстренько (от нескольких дней до недели) получить в одной из аккредитованных конторок «Свидетельство о безопасности колесного транспортного средства» (СБКТС) конкретно на его авто.

Но тут проблема в том, что как только «физик» начинает импортировать машины пачками, таможня идентифицирует его как предпринимателя-перепродавца со всеми вытекающими юридическими и налогово-пошлинными последствиями. Получается, что организовать более-менее масштабный и стабильный канал ввоза в Россию машин по-серому с использованием физлиц не получается: не напасешься граждан, чтобы на каждого по машине

оформлять.

— У нас сейчас Евросоюз вроде как считается недружественным. А между тем российская таможня считает все платежи в евро, по-старому. Ничего у них не поменялось. Непонятно только: кто мешает перевести расчет пошлин в российские рубли? Для всех импортеров стало бы проще жить, — комментирует ситуацию основатель онлайн-аукциона новых автомобилей Carclick.ru Сергей Пиголкин.

По его словам, сложившаяся ситуация с серым импортом автомобилей в Россию приведет к тому, что отечественные автодилеры в массе своей исчезнут. Поскольку их бизнес строится на том, чтобы продать машину с очень большой наценкой.

— У типичного автодилера сейчас задача — купить машину, скажем, за 2 млн рублей и продать потом за 3 млн рублей. Они вынуждены так поступать, поскольку не могут обеспечить массовые поставки автомобилей. У них продажи сейчас фактически единичные, — пояснил г-н Пиголкин.

Однако дело не только в этом, но порой и в банальном желании сорвать дополнительную сверхприбыль, пользуясь дефицитом авто на отечественном рынке. Среди его участников широко известна история с кроссоверами Haval, имевшая место летом-осенью минувшего года. Автомобили этого китайского бренда, предназначенные для рынка Казахстана, выпускают на российском заводе марки под Тулой, оттуда их везут к казахским официальным дилерам на автовозах, а нюанс в том, что в Казахстане эти машины продавались в пересчете на рубли, в среднем на 1 млн дешевле, нежели в салонах российских дилеров!

Ряд отечественных компаний сориентировались и точно так же, автовозами, повезли новенькие тульские «Хавалы» из Казахстана обратно в Россию. И с хорошей выгодой для себя продавали их тут. Благо обе наши страны входят в Таможенный союз, и пошлин на границе платить не надо. Но это была разовая история. Хотя и ярко характеризующая методы ведения бизнеса отечественных «официалов».

Как бы то ни было, но выводы из всего вышесказанного просты и нерадостны. Серый автоимпорт фактически не работает. Из отечественных автодилеров выживут лишь немногие, сумевшие прислониться к китайским автобрендам и АвтоВАЗу. А российских автовладельцев ждет ползучий коллапс предложения на рынке новых автомобилей.

Правда, теплится еще надежда, что через год-другой китайцы с каким-нибудь иранцами наладят поставки и сборку своих машин в РФ. Ведь родимый АвтоВАЗ обеспечить нас своими автомобилями толком не сможет: всего 400 000 единиц продукции обещает он выпустить в 2023-м. При потребностях отечественного рынка на уровне более 1,5 млн в год. Эту жажду серый импорт мог бы удовлетворить очень быстро. Если б не надо было отдавать на таможне при ввозе каждого автомобиля в страну порядка 50% от его стоимости…

Максим Строкер

Оригинал материала: “Московский комсомолец”