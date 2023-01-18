 

В Android-приставках обнаружили предустановленные вирусы

18.01.2023, 16:15, Разное
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Исследователь безопасности Дэниел Милишич обнаружил, что в Android-приставках T95, продаваемых через AliExpress или Amazon Marketplaces, имеется вредоносное ПО. В своем профиле на GitHub он заявил, что подтвердил это.

Исследователь безопасности Дэниел Милишич обнаружил, что в Android-приставках T95, продаваемых через AliExpress или Amazon Marketplaces, имеется вредоносное ПО. В своем профиле на GitHub он заявил, что подтвердил это.

Дэниел Милишич приобрел устройство для личного пользования на Amazon. Специалист по ИБ установил на приставку Pi-Hole Ad Blocker. Оказалось, что T95 постоянно делал запросы к вредоносным серверам. Это происходило из-за прошивки, похожей на вирус CopyCat. Эти программы запускают случайную рекламу на телефонах Android, а затем загружают другие.

Дэниел Милишич был шокирован, обнаружив, что ни один из протестированных антивирусов не смог обнаружить или удалить вредоносную программу с его приставки. Специалист создал скрипт, пропускающий все вирусные запросы через Pi-Hole. Он также эффективно нейтрализует вредоносное ПО. Милишич считает, что жертв приставок T95 много, так как их можно найти на Amazon и AliExpress.


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