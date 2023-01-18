 

Путин заявил о неизбежности победы России

18.01.2023, 16:00, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения входящего в концерн «Алмаз-Антей» Обуховского завода и общения с его работниками заявил, что победа РФ неизбежна.

«С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше», – сообщил Путин, передает ТАСС.

 

В ходе общения Путин заявил, что российский ОПК ежегодно выпускает столько же ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире, также он назвал другие основы, которые внушают уверенность в победе России.

Ранее Путин заявил, что вопрос об отсрочке от службы для работников в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет решен в ближайшее время.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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