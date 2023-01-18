Путин: У России есть все основания считать режим в Киеве неонацистским

Президент РФ Владимир Путин заявил, что существуют все основания считать неонацистским режимом нынешние власти Украины.

Во время общения с рабочими Обуховского завода Путин отметил, что в Киеве прославляют Бандеру, бывшего пособником Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов и расстрела гражданских лиц в Донбассе, передает ТАСС.

«Поэтому у нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским и есть все основания помогать с помощью вооруженных сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией. Мы не можем их не защищать», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что власти постоянно оказывают поддержку предприятиям оборонно-промышленного комплекса, и эта работа продолжится.

—