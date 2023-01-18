Путин: РФ выпускает столько же ракет ПВО в год, сколько все другие страны

Оборонная промышленность РФ в год выпускает столько ракет ПВО, сколько производят все остальные мировые производители, сообщил президент Владимир Путин в среду в ходе общения с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн «Алмаз-Антей».

«Мы, например, ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год больше чем в три раза, чем в США. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством», – передает его слова ТАСС.

Путин ранее заявил, что власти постоянно оказывают поддержку предприятиям оборонно-промышленного комплекса, и эта работа продолжится.

—