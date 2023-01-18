 

Путин: РФ выпускает столько же ракет ПВО в год, сколько все другие страны

18.01.2023, 16:00, Новости дня
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Оборонная промышленность РФ в год выпускает столько ракет ПВО, сколько производят все остальные мировые производители, сообщил президент Владимир Путин в среду в ходе общения с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн «Алмаз-Антей».

«Мы, например, ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год больше чем в три раза, чем в США. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством», – передает его слова ТАСС.

Путин ранее заявил, что власти постоянно оказывают поддержку предприятиям оборонно-промышленного комплекса, и эта работа продолжится.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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