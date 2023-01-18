Мерил Стрип снимется в третьем сезоне “Убийств в одном здании” вместе с Селеной Гомес

Трехкратная обладательница “Оскара” Мерил Стрип присоединилась к актерскому составу детективно-комедийного сериала “Убийства в одном здании”. Третий сезон шоу покажут на стриминговом сервисе Hulu в этом году.

Кого именно сыграет Стрип, пока не сообщается. Об участии в сериале легендарной актрисы стало известно из ролика Селены Гомес, которая исполняет одну из главных ролей в шоу. Видео популярная актриса и певица поделилась в социальных сетях. В кадре Гомес сидит в кругу актеров третьего сезона сериала и обсуждает, что ей очень нравится эта компания и, вероятно, не может быть и лучше. В этот момент из-за дивана появляется Мерил Стрип и предлагает подушку другому актеру шоу, Стиву Мартину.

Кадр из первого сезона “Убийств в одном здании”

Сюжет новых серий будет развиваться вокруг расследования убийства театрального актера Бена Гленроя, показанного в конце второго сезона. В его образе появится актер Пол Радд. К ролям подкастеров-любителей вернутся Стив Мартин и Мартин Шорт.

Последним на сегодняшний день экранным появлением Стрип была роль президента США в сатирической комедии “Не смотрите наверх” Netflix. Она также сыграет одну из ролей в сериале-антологии “Экстраполяции” на Apple TV+.

В прошлом году комедийная драма Дэвида Франкеля “Дьявол носит Prada” отметила 15-летие. Картина вышла в американский прокат 30 июня 2006 года. Юбилей стал поводом для встречи главных звезд фильма – Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Актеры собрались ради благотворительного аукциона.

Мэрил СтрипМэрил Стрип