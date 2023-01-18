 

Мерил Стрип снимется в третьем сезоне “Убийств в одном здании” вместе с Селеной Гомес

18.01.2023, 15:59, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Трехкратная обладательница “Оскара” Мерил Стрип присоединилась к актерскому составу детективно-комедийного сериала “Убийства в одном здании”. Третий сезон шоу покажут на стриминговом сервисе Hulu в этом году.

Кого именно сыграет Стрип, пока не сообщается. Об участии в сериале легендарной актрисы стало известно из ролика Селены Гомес, которая исполняет одну из главных ролей в шоу. Видео популярная актриса и певица поделилась в социальных сетях. В кадре Гомес сидит в кругу актеров третьего сезона сериала и обсуждает, что ей очень нравится эта компания и, вероятно, не может быть и лучше. В этот момент из-за дивана появляется Мерил Стрип и предлагает подушку другому актеру шоу, Стиву Мартину.

Кадр из первого сезона “Убийств в одном здании”

Сюжет новых серий будет развиваться вокруг расследования убийства театрального актера Бена Гленроя, показанного в конце второго сезона. В его образе появится актер Пол Радд. К ролям подкастеров-любителей вернутся Стив Мартин и Мартин Шорт.

Последним на сегодняшний день экранным появлением Стрип была роль президента США в сатирической комедии “Не смотрите наверх” Netflix. Она также сыграет одну из ролей в сериале-антологии “Экстраполяции” на Apple TV+.

В прошлом году комедийная драма Дэвида Франкеля “Дьявол носит Prada” отметила 15-летие. Картина вышла в американский прокат 30 июня 2006 года. Юбилей стал поводом для встречи главных звезд фильма – Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Актеры собрались ради благотворительного аукциона. 

Мэрил СтрипМэрил Стрип


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05.21 / Ким Чен Ын вошёл в Совет директоров Facebook Inc

03.01.22 / Новый год – новые тренды. Как подогнать свой гардероб под моду 2022 года

26.10.20 / «Они не насилуют людей. Это голливудский бред» – Подробный рассказ похищенного пришельцами

19.11.21 / Скандалы: Коррупцию нашли в театре кукол

14.04.21 / Юлия Пересильд, Андрей Бурковский, Ирина Старшенбаум и другие гости премьеры сериала “Медиатор”

02.04.21 / Данила Козловский и Александр Петров впервые снимутся вместе в проекте Валерия Тодоровского

14.10.22 / Я хорошая, а ты всё испортил – Личное мнение

30.01.21 / Мнение: За изгнание из Ливии США огрызаются на Россию

04.11.22 / Мнение: Откуда появились «лишние» 18 тыс.?

28.01.22 / «Внутри них было что-то, похожее на детали внутри лампочки» – житель США рассмотрел летающие сферы с близкого расстояния

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика