 

The Weeknd выпустил клип на саундтрек ко второму “Аватару”

18.01.2023, 15:59, Разное
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Канадский хитмейкер The Weeknd представил клип на песню “Nothing Is Lost (You Give Me Strength)”. Композиция стала саундтреком к новому блокбастеру Джеймса Кэмерона “Аватар: Путь воды” и прозвучала в финальных титрах. 

Эстетика фильма нашла свое воплощение в клипе. В нем показаны пейзажи планеты Пандора и ее обитатели, народ На’ви, которые по сюжету новой ленты вынуждены уйти в океан из-за приближающегося пожара. Над песней “Nothing Is Lost (You Give Me Strength)” работала группа Swedish House Mafia и композитор Саймон Франглен.

The Weeknd рассказал, что первый “Аватар” помог преодолеть ему самый сложный жизненный этап:

Я был почти бездомным. Я бросил школу. Я не знал, добьюсь ли успеха в музыке. Не знал, смогу ли дожить до завтра. И я помню, как посмотрел этот фильм в кинотеатре. Это был такой побег от реальной жизни, что фильм отпечатался в моей голове, — рассказал музыкант в интервью The Hollywood Reporter.

Недавно стало известно, что сборы ленты “Аватар: Путь воды” уже превысили 1,9 миллиарда долларов. Этот факт делает картину седьмым самым кассовым фильмом в истории. Джеймс Кэмерон в одном из интервью сообщил, что в “Аватаре 3” зрители увидят новых Наʼви — “воинственное племя огня”.

Ранее активисты, которые представляют коренные народы Америки, призвали бойкотировать “Аватар: Путь воды”. Художница навахо Юэ Бегай, председательница движения Indigenous Pride Los Angeles, защищающего права и культуру жителей Америки, назвала блокбастер “ужасным и расистским”. 


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