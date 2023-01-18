Французы выстраиваются в очередь за бензином в преддверии очередной забастовки нефтяников

Опасаясь дефицита топлива после начала грядущей забастовки на нефтеперерабатывающих заводах Франции, жители страны выстраиваются в очереди на АЗС, чтобы наполнить баки впрок, пишет France 2. Однако этот наплыв покупателей сам по себе может спровоцировать нехватку топлива, предупреждают эксперты. Что же касается последствий забастовки, её влияние на рынок бензина будет зависеть от длительности протестов, отмечается в репортаже.

Будет ли на автозаправках дефицит топлива из-за забастовок на нефтеперерабатывающих предприятиях? Или же перебои в поставках спровоцирует наплыв автомобилистов, заправляющих баки на всякий случай? Сегодня на многих АЗС, как здесь, в Парижском регионе, в момент заправки клиентов ждал неприятный сюрприз.

АВТОМОБИЛИСТ: Ничего не осталось, я хотел залить немного бензина, а его уже нет.

За двое суток до начала забастовки на заправках есть автомобилисты, действующие на опережение…

ЖЕНЩИНА: Я принимаю предосторожности. Мне придётся перемещаться между разными департаментами, у меня запланированы встречи.

…и те, кого всё это раздражает.

МУЖЧИНА: Это создаст дефицит. Из-за всех этих разговоров люди оставят других без бензина, чтобы заполнить баки.

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Я надеюсь, что люди не будут приходить с канистрами, как в прошлый раз, потому что, я боюсь, это только усугубит проблему.

По словам представителей топливной отрасли, эта опасность вполне реальная. Об этом свидетельствует простая математика.

ФРЕДЕРИК ПЛАН, генеральный представитель Французской федерации горючих веществ, топлива и отопления: Если все решат залить в бак на два литра больше, это будет означать, что необходимо будет поставить на рынок более 300 тысяч кубов топлива. Притом что ежедневно на рынок поступает около 120 тысяч кубов. Таким образом, дефицит будет равен трёхдневному объёму потребления.

Что же произойдёт в случае большой забастовки на нефтеперерабатывающих заводах? Представители нефтяной отрасли успокаивают: запасы бензина находятся на самом высоком уровне, и их хватит на месяц вперёд. Этот уровень гораздо выше того, который был накануне прошлого кризиса.

ОЛИВЬЕ ГАНТУА, председатель Французского союза нефтяной промышленности: В сентябре, когда правительственная скидка поднялась до 30 центов за литр, и вдобавок существовали скидки от некоторых поставщиков, спрос был на пике, и мы закончили месяц с достаточно низким запасом топлива.

Таким образом, первостепенное значение будет иметь длительность протестного движения. За забастовкой на нефтеперерабатывающих предприятиях в четверг должны последовать ещё две акции в ближайшие несколько недель.

Дата выхода в эфир 17 января 2023 года.