“Всегда буду заниматься чем-то творческим”: Люся Чеботина о карьере, желании сниматься в кино и отношении к негативным комментариям

Певица Люся Чеботина стремительно ворвалась в мир отечественного шоу-бизнеса и уверенно покоряет музыкальный Олимп. Она нередко появляется на экране, принимая участие во всевозможных телепроектах, и еще успевает давать концерт и давать интервью. В рамках передачи «Муз Loft» Чеботина пообщалась со Стасом Ярушиным на темы, касающиеся работы и творчества.

О непростом детстве

Люся признается, что родилась в обеспеченной семье и нужды особенно не испытывала. В то же время был период, когда семья потеряла все, что имела. Было тяжело, когда мама Люси вместе с ней и сестрой переехала в Москву. Женщине было сложно устроиться на работу, поэтому первое время они жили на деньги дедушки и считали каждую копейку.

Люсе тогда было 8 лет. Матери она благодарна за то, что та приложила все усилия, что одеть и накормить детей как минимум. В целом Чеботина не ощущала себя в чем-либо обделенной благодаря правильному подходу родительницы. Кстати, вскоре после переезда в Москву маме Люси все же удалось устроиться на работу бухгалтером.

О карьере

Люся рано стала работать. Сначала она подрабатывала промоутером, раздавала листовки. А в 17 лет получила более серьезную работу в караоке. Смена была с 11 вечера до 7 утра. После работы Люся шла на занятия в университет.

Чеботина признается, что было очень тяжело, даже физически. Ведь всю ночь приходилось стоять на каблуках. Зато платили хорошо. Люся признается, что ей оставляли неплохие чаевые: то 5 тысяч рублей, а то и больше. Рекорд в плане чаевых — 10 тысяч рублей за рабочую смену.

«Я была крысой», – сделала неожиданное заявление артистка. Она пояснила, что чаевыми нужно было делиться с коллегами. Далеко не все получали вознаграждения от клиентов: это Люсе везло в этом плане. Однажды Чеботина заметила, как ее коллега не поделилась своими чаевыми с другими, поэтому и сама стала так делать: поняла, что каждый сам за себя.

О желании сниматься в кино

У Чеботиной есть опыт съемок в кино. Она признается, что пока ее больше привлекает музыкальная индустрия из-за более быстрого темпа. По словам певицы, в киноиндустрии есть лайтовость, медлительность, томительные часы ожидания пока выставят свет, установят звукоаппаратуру и т. д. Это артистку напрягает.

Кроме того, Люся не считает себя профи в актерской сфере и полагает, что ей нужно совершенствовать навыки, заниматься. По ее мнению, к каждой роли нужно относиться ответственно, стараться максимально вжиться в роль своего персонажа. Для этого необходимо немало времени и внутренних ресурсов. Когда сейчас ей поступают предложения о съемках, то она сталкивается с проблемой. Читая текст, Чеботина не может понять, какой характер у ее героини и что нужно донести до зрителей. Она полагает, что понимание таких нюансов приходит с опытом, которого пока у нее нет.

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Артистка не исключает, что интерес к кино в ней проснется годам к 35. Возможно, тогда она вплотную начнет обучаться искусству актерского мастерства.

О шоу «Аватар»

Чеботина отмечает, что мнение о ней изменилось после ее участия в шоу «Аватар». К своему изумлению артистка узнала, что некоторые не думали, что она вообще умеет петь. Люся благодарна преданным поклонникам своего творчества, которые сразу заступились за нее и напомнили о том, что уже много лет Чеботина записывала каверы и что у нее большой опыт работы в музыкальной индустрии. Поэтому проект «Аватар» открыл ее с новой стороны для широкой публики.

О хитах

Чеботина с улыбкой слушает высказывания артистов, у которых «выстрелила» одна песня, и они стали рассказывать о том, что разгадали секрет создания хитов. По мнению Люси, никакого секрета нет и быть не может. Это просто удача. Никогда нельзя предсказать или предугадать, как ту или иную композицию воспримет аудитория.

Об отношении к негативным комментариям

Чеботина не скрывает, что, как и многие публичные персоны, сталкивается с завистью, негативом в свой адрес. Например, люди упрекают за дорогие вещи, недвижимость, материальный достаток и т. д. Певица отметила, что ей надоело оправдываться, поэтому ей проще просто согласиться. Она не из тех, кто будет что-то кому-то доказывать.

Обидно Люсе слышать о том, что ее песни и она сама проплаченные. По мнению артистки, любовь публики не купишь ни за какие деньги. Невозможно навязать широкой аудитории того артиста, который не нравится по тем или иным причинам. Это просто в людях говорит зависть.

О ссоре с Клавой Кокой

Какое-то время Чеботина и Клава Кока были подругами. Однако впоследствии их пути разошлись. Люся поясняет: она считала Коку своей подругой, а та, оказывается, придерживалась иного мнения. Она стала говорить неприятные для Чеботиной вещи, после чего исполнительница хита «Солнце Монако» осознала, что им не по пути.

О предпринимательской деятельности

«Я не бизнесвумен», – признается Чеботина. По словам артистки, она пока не видит себя в предпринимательской деятельности. Ей сложно представить, что она будет продавать какие-то товары или услуги. Артистка считает, что всегда будет заниматься чем-то творческим.