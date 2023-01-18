Суд разрешил семье, которая снимает квартиру у иноагента Галкина, не платить за аренду

Басманный суд столицы принял решение ввести мораторий на оплату аренды квартиры, которую семья россиян снимает у иностранного агента Максима Галкина.

При этом уехавший из России артист обязан в полном объёме оплачивать услуги ЖКХ, своевременно менять бытовую технику и выполнять другие обязательства по договору.

– Граждане, которые арендуют квартиру, вполне обоснованно опасаются иметь дело с лицом, признанным иноагентом. При этом статус иностранного агента не освобождает гражданина Галкина от взятых на себя обязательств, он должен выполнять их в полном объёме, – рассказала пресс-секретарь суда Полина Ким.

Москвичи перестали платить Галкину в конце сентября, когда артист был внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Как рассказал юрист семьи, это было сделано исключительно из-за опасений получить статус «лица, аффилированного с иноагентом».

– Мои доверители осуждают русофобские высказывания Галкина, но готовы полностью оплатить аренду квартиры, как только с него будет снят статус иностранного агента. До этого он не получит ни копейки, – заявил адвокат Парфён Рубинштейн.

—