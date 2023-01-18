 

Умер двукратный чемпион Европы по плаванию Барбиер

18.01.2023, 15:20, Разное
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Всероссийская федерация плавания сообщила о смерти двукратного чемпиона Европы Леонида Барбиера. Прославленному спортсмену было 85 лет, отмечает VSE42.ru.

Кроме побед на международных соревнованиях, Барбиер входил в совет старейшин ВФП, а также был заслуженным мастером спорта СССР и 15-кратным рекордсменом Советского Союза. Об этом сообщает RT.


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