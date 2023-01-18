 

Скончался обладатель Кубка европейских чемпионов по гандболу Юрий Житников

18.01.2023, 15:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает RT, скончался победитель Кубка европейских чемпионов по гандболу 1988 года в составе московского ЦСКА Юрий Житников. Ему был 61 год. Прощание со спортсменом пройдет в Краснодаре 18 января.

Юрий Житников выступал за венгерский “Веспрем”, ЦСКА и краснодарские СКИФ и “Урожай”. Об этом сообщает телеканал “360”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12.22 / Певице Селин Дион диагностировали неизлечимое заболевание

08.10.22 / Telegraph – Макрон упрекнул Байдена за предупреждение о возможном «ядерном Армагеддоне»

17.09.22 / Сенатор США – провальная политика Байдена сблизила Россию и Китай

20.05.22 / Хотеть быть худой — старомодно – Личное мнение

13.07.22 / Самый “вкусный” маникюр этого лета: лучшие идеи для вишневого дизайна ногтей (некоторые даже можно воплотить самостоятельно)

21.10.22 / Мнение: О сгустившихся тучах над Сергеем Шойгу

29.12.20 / Минфин предложил КПРФ финансировать мавзолей им. Ленина из партийной кассы

17.12.21 / Мнение: О новой конфискации сбережений в банках

22.08.22 / Пешеходный мост со смотровыми площадками построят через реку Сосенка до метро “Прокшино”

12.01.23 / Друзья Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта уверены, что они сойдутся вновь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика