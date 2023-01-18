Скандалы: Россияне поставили рекорд по покупке жилья в Турции

Спрос обеспечили желающие получить гражданство и ВНЖ

Граждане России в 2022 году купили в Турции 16,3 тыс. домов и квартир, свидетельствуют данные института статистики республики, которые изучил РБК. Это в три раза больше, чем в 2021 году, когда россияне приобрели почти 5,4 тыс. лотов. В целом по количеству сделок 2022 год превысил результаты последних шести лет вместе взятых: с 2016 по 2021 год в Турции россияне купили 16,2 тыс. домов.По результатам года россияне впервые заняли первое место среди иностранцев по покупке жилья в Турции, на них пришлось 24% таких сделок. В 2021 году этот показатель составлял только 9%. Россияне вышли на первое место среди иностранцев по покупкам недвижимости в республике в апреле и удерживали его в последующие месяцы.

В целом продажи жилья в Турции за прошлый год снизились на 0,4% (или 6,2 тыс. лотов), до 1,486 млн квартир и домов. В то же время спрос на недвижимость в этой стране со стороны иностранцев за год вырос на 15%, до 68,2 тыс. лотов. Доля сделок, совершенных иностранцами, выросла в общих продажах с 3,97 до 4,59%. Больше всего квартир и домов иностранцы купили в Стамбуле и Анталье — почти 25 тыс. и 22 тыс. сделок соответственно. Третье место занял Мерсин, где иностранцы купили 4 тыс. квартир и домов.

По уровню интереса к турецкой недвижимости за россиянами следуют граждане Ирана и Ирака, ранее занимавшие первые места среди иностранцев по покупке жилья в Турции. В 2022 году иранцы совершили 10 тыс. таких сделок, что на 18% меньше, чем годом ранее. Спрос со стороны иракцев сократился на 28%, до 6,2 тыс. сделок. В пятерке по спросу также граждане Казахстана и Германии, купившие по 2,7 тыс. квартир и домов. По итогам 2022 года число сделок по покупке жилья в Турции гражданами Украины выросло в два раза — до 2,6 тыс. лотов.

Что дает покупка недвижимости в Турции

Россияне покупают сейчас жилье в Турции для собственного проживания и для сдачи в аренду, говорит руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова. «Увеличение интереса к Турции объясняется тем, что россияне, которые рассматривали покупку недвижимости в Европе, переориентировались на более понятные и доступные с точки зрения логистики рынки», — отмечает партнер Nikoliers Владимир Сергунин. Кроме того, Турция, по его словам, привлекает длинным туристическим сезоном и тем, что, как и Дубай, стала транспортным хабом, откуда есть удобные прямые перелеты в другие страны.

Но основными причинами увеличения интереса к стране эксперты называют возможность получения вида на жительство (ВНЖ) или гражданства Турции при покупке недвижимости, в том числе жилой.

Вид на жительство

В прошлом году вид на жительство в Турции получили 153,6 тыс. граждан России, в эту цифру входят как те, кто получил ВНЖ впервые, так и те, кто его продлевал. До прошлого года получить двухлетний ВНЖ можно было при покупке любой недвижимости, но с 5 мая 2022 года документ выдают, если объект сделки стоит более $50 тыс. и находится в городах или поселках с населением менее 500 тыс. человек и более $75 тыс. — в крупнейших городах страны. «В 2022 году главным покупательским трендом у россиян было приобретение недорогой недвижимости для получения ВНЖ с возможностью потом сдавать эту квартиру или приезжать в нее отдыхать», — говорит руководитель отдела продаж Best House Alanya Валентина Леденева.

Получить ВНЖ Турции можно и при долгосрочной аренде недвижимости, но такой вид на жительство не идет в зачет для получения гражданства страны. В других случаях турецкий паспорт можно получить после пяти лет ВНЖ. С конца декабря россияне столкнулись со сложностями в получении ВНЖ на основании договоров аренды. Некоторые регионы страны закрыты для получения вида на жительство, власти поясняют это тем, что в них уже проживает большое количество иностранцев.

Гражданство

При покупке более дорогой недвижимости можно получить гражданство Турции. До середины июня 2022 года для этого нужно было вложить в недвижимость $250 тыс., но затем этот порог подняли до $400 тыс. Кроме того, с июня было введено условие, по которому купленную недвижимость нельзя будет продать в течение как минимум трех лет. Интерес со стороны россиян к покупке недвижимости в Турции в первую очередь обусловлен получением турецкого гражданства, уверена директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина. Наличие турецкого паспорта дает возможность получить американскую визу E-2, что является самым быстрым способом эмиграции в США, замечает она.

Интерес к получению гражданства через инвестиции в недвижимость отражает и статистика. Июнь 2022 года стал самым популярным месяцем для покупки иностранцами недвижимости в Турции, за этот месяц было совершено 8,7 тыс. сделок, в том числе почти 1,9 тыс. квартир купили россияне. В другие месяцы они заключали не более 6,5 тыс. сделок.

С 2023 года ужесточились правила получения гражданства за покупку недвижимости. Например, больше нельзя рассчитывать на паспорт Турции при покупке доли в недвижимости, теперь гражданство дают только при покупке лота целиком. При этом покупка паев инвестиционного фонда недвижимости на сумму не менее $500 тыс. все еще дает право на гражданство.

Как рынок реагирует на повышенный спрос

У спроса на недвижимость в Турции со стороны россиян в прошлом году было три волны, говорит Позднякова. Первый всплеск возник после начала боевых действий на Украине 24 февраля, второй пик произошел в июне из-за желания получить гражданство до поднятия порога по цене, и третья волна спроса произошла после объявления частичной мобилизации в России 21 сентября. Согласно данным института статистики Турции, конец года стал самым активным для граждан России: в сентябре—декабре количество сделок с их участием превышало 2 тыс. в месяц, в том числе почти 2,6 тыс. — в ноябре и 2,4 тыс. — в декабре.

«Цены во многом двигались соответственно этим волнам. Летом после двух волн многим местным риелторам казалось, что роста больше не будет, но потом случилась мобилизация и цены опять пошли вверх», — вспоминает руководитель проектов Garnet. По оценкам Garnet, в 2022 году рост цен на жилье в самых популярных городах у иностранцев — Стамбуле и Анталье — доходил до 40%. Высокий спрос привел к тому, что еще один популярный у россиян город — Алания — перестал быть местом с относительно доступным уровнем цен, добавляет Леденева. По ее словам, в некоторые месяцы прошлого года цены на объекты менялись несколько раз за сутки, а некоторые из них с начала года выросли в цене в два раза. Например, некоторые квартиры в Алании, которые в конце 2021 года — начале 2022-го стоили €45–50 тыс., подорожали до €100–110 тыс.

«Рынок недвижимости Турции очень сильно перегрет», — считает Позднякова. Однако охлаждения спроса она не ждет, поскольку в 2023 году влияние на цены могут оказать граждане Китая, который отменил карантин для въезжающих в страну, введенный с началом пандемии COVID-19 в 2020 году. В ближайшей перспективе интерес к приобретению недвижимости в Турции сохранится и среди россиян, хотя увеличившиеся цены будут его сдерживать, полагает Сергунин.

Надежда Федорова

Оригинал материала: “РБК”