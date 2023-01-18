 

Мнение: Талант продюсера

18.01.2023, 14:56, Разное
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В истории с “Найти меня” больше всего потрясает, конечно, сама Алла (хотя собственно стихи в песне реально хороши). Но в этой истории очень четко видно, пожалуй, ключевое преимущество Пугачевой над всеми певцами и певицами той (да и нынешней) эпохи – и это не голос в три октавы (который к тому ж она сама очень надолго пережила).

Певиц с голосами в России всегда пруд пруди, а у Пугачевой еще в совке было другое – какое-то звериное чутье на репертуар. Ни у кого, кроме нее, не было такого количества бесспорных хитов (Лариса Долина, имея даже более роскошный голос, за всю карьеру имела вообще лишь один хит – “Погоду в доме”).

И мы видим, что хиты не падали на Аллу с неба: она их буквально рыла чуть ли не по помойкам (ну что такое графоманский “самотёк” по редакциям?!!) – и находила!

Редкий случай удивительного здравомыслия: Пугачева, стало быть, понимала, что при любых своих талантах она не удержится в “звездах”, если у нее не будет главного – по-настоящему популярных песен. Как ни странно, но практика показывает, что сами исполнители обычно этого не понимают – им должны вправлять мозги продюсеры. У Аллы, однако, продюсеров не было – всю жизнь она была продюсером самой себе. И – искала.

Вот, собственно, те стихи, которые кто-то вытащил для Пугачевой из рукописи:

Вы где-то ходите,
Вы где-то светите,
Кому-то улыбаетесь со сна,
Днём было холодно,
А к ночи — ветрено,
Звенит под снегом хрупкая сосна.

В ночи — как пьяные,
С утра — как пряники,
Дома глядят в глаза другим домам.
В них дети с мамами
Тепло упрятаны,
Им снятся сказки с былью пополам.

Слова бесшумные,
Слова безгрешные
Кружáтся в комнатах то здесь, то там…
О Вас я думаю,
О Вас мне грезится,
И мне хотелось бы поближе к Вам…

В какой-то комнате
Наступят сумерки,
И мы останемся одни совсем…
И Вы запомните,
Как стены сузятся,
И как потом не будет этих стен.

Я сяду около,
Откину голову,
Мне будет просто тихо и тепло.
А там за окнами
Большого города
От снега белого белым-бело.

Вы где-то ходите,
Вы где-то движетесь
И всё стремительней день ото дня…
И всё находите,
И всё Вам лишнее,
А если б просто Вам найти меня.

Как она в этом разглядела зажигательный рок-н-ролл??

Источник: Размышления вольного социолога


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