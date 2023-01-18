Мнение: Талант продюсера

В истории с “Найти меня” больше всего потрясает, конечно, сама Алла (хотя собственно стихи в песне реально хороши). Но в этой истории очень четко видно, пожалуй, ключевое преимущество Пугачевой над всеми певцами и певицами той (да и нынешней) эпохи – и это не голос в три октавы (который к тому ж она сама очень надолго пережила).

Певиц с голосами в России всегда пруд пруди, а у Пугачевой еще в совке было другое – какое-то звериное чутье на репертуар. Ни у кого, кроме нее, не было такого количества бесспорных хитов (Лариса Долина, имея даже более роскошный голос, за всю карьеру имела вообще лишь один хит – “Погоду в доме”).

И мы видим, что хиты не падали на Аллу с неба: она их буквально рыла чуть ли не по помойкам (ну что такое графоманский “самотёк” по редакциям?!!) – и находила!

Редкий случай удивительного здравомыслия: Пугачева, стало быть, понимала, что при любых своих талантах она не удержится в “звездах”, если у нее не будет главного – по-настоящему популярных песен. Как ни странно, но практика показывает, что сами исполнители обычно этого не понимают – им должны вправлять мозги продюсеры. У Аллы, однако, продюсеров не было – всю жизнь она была продюсером самой себе. И – искала.

Вот, собственно, те стихи, которые кто-то вытащил для Пугачевой из рукописи:

Вы где-то ходите,

Вы где-то светите,

Кому-то улыбаетесь со сна,

Днём было холодно,

А к ночи — ветрено,

Звенит под снегом хрупкая сосна.

В ночи — как пьяные,

С утра — как пряники,

Дома глядят в глаза другим домам.

В них дети с мамами

Тепло упрятаны,

Им снятся сказки с былью пополам.

Слова бесшумные,

Слова безгрешные

Кружáтся в комнатах то здесь, то там…

О Вас я думаю,

О Вас мне грезится,

И мне хотелось бы поближе к Вам…

В какой-то комнате

Наступят сумерки,

И мы останемся одни совсем…

И Вы запомните,

Как стены сузятся,

И как потом не будет этих стен.

Я сяду около,

Откину голову,

Мне будет просто тихо и тепло.

А там за окнами

Большого города

От снега белого белым-бело.

Вы где-то ходите,

Вы где-то движетесь

И всё стремительней день ото дня…

И всё находите,

И всё Вам лишнее,

А если б просто Вам найти меня.

Как она в этом разглядела зажигательный рок-н-ролл??