Путин назвал «малую дорогу жизни» отдельной героической страницей Великой Отечественной войны

Необходимо вписать героические страницы истории «малой дороги жизни» в общий контекст обороны Ленинграда, сообщил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками.

«Что касается «малой дороги жизни» на островах Финского залива – это отдельная, очень героическая страница в истории Великой Отечественной войны, потому что бойцы, которые защищали наши гарнизоны на островах, в том числе на острове Гогланд, я там неоднократно бывал, они проявили удивительное мужество и уходили оттуда последними, уходили в Ленинград», – передает его слова РИА «Новости».

Путин считает, что это действительно «достойно того, чтобы об этом вспомнить и эту историческую страницу соответствующим образом оформить и вписать в общий контекст обороны Ленинграда».

Глава государства также обратил внимание на вклад молодежи в сохранение исторической памяти.

«Мне очень приятно, что молодые люди занимаются этими вопросами наряду с ветеранами. Это дорого стоит, потому что люди одного поколения лучше друг друга понимают, лучше слышат, чувствуют струнки, которые нужно затронуть для того, чтобы в душе человека возникли нужные ассоциации. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы этим занимаетесь», – сказал президент.

В среду, в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, ставшему символом мужества советских солдат в битве за Ленинград. Глава государства подчеркнул, что знания о Великой Отечественной войне, в том числе о подвиге защитников блокадного Ленинграда, должны передаваться будущим поколениям, чтобы навсегда сохранить их в народной памяти.

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