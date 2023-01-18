Названо число улучшивших жилищные условия с помощью маткапитала российских семей

С начала действия программы материнского капитала жилищные условия улучшили свыше 8,2 млн семей с детьми, из них 2,8 млн решили этот вопрос без использования кредита, сообщили в автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты».

Материнский капитал стал самой главной и наиболее популярной мерой национального проекта «Демография». По данным последнего опроса ВЦИОМ (декабрь 2022 года) материнский капитал остается самой известной мерой нацпроекта, о нем знают 98% респондентов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Покупка или строительство жилья – наиболее популярное направление для использования материнского капитала. За 16 лет действия программы более 8,2 млн семей использовали средства сертификата на улучшение жилищных условий на сумму свыше 3 трлн рублей. Так, порядка 5,4 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом кредит либо первоначальный взнос при получении кредита на приобретение или строительство жилья. Еще 2,8 млн семей с помощью материнского капитала улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств», – сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Маткапитал можно использовать на первоначальный взнос и погашение основного долга и процентов по ипотеке сразу после рождения ребенка, также средства можно направить на рефинансирование уже имеющегося ипотечного кредита. Через три года семья может воспользоваться сертификатом и улучшить жилищные условия без ипотечного кредита.

Для ремонта квартиры сертификат использовать нельзя, но можно направить его на реконструкцию дома. Главное, чтобы помещение имело статус жилого дома и предназначалось для постоянного проживания, а у владельца сертификата на маткапитал было право собственности (пользования, владения, аренды) на землю и жилой дом, а также разрешение на строительство жилья, либо уведомление о планируемом строительстве.

В Кемеровской области семья Кочетыгиных приобрела квартиру и погасила большую часть ипотеки, использовав материнский капитал и помощь от региона

«Очень сильно помогло. Если бы таких выплат не было, мы бы не решились покупать квартиру и на четвертого ребенка не решились бы», – рассказал отец семейства Иван Кочетыгин.

В многодетной семье Семеновых в Иркутской области в поселке Мугун Тулунского района живет пять детей. Средства федерального и областного материнского капиталов супруги также направили на улучшение жилищных условий.

«За это время мы ни разу не пожалели, что купили дом в селе. Жить в квартире – это не для нас. Большая семья, считаю, должна основаться на земле. И материнский капитал был для нас весомой поддержкой от государства. Все эти годы мы живем в собственном доме. Овощи – все с огорода. Хозяйством обзавелись. Ребятишки выросли на земле, и все умеют делать и по дому, и по хозяйству. В школе учатся на «хорошо» и «отлично», в мероприятиях активно участвуют, все успевают», – рассказала многодетная мама Наталья Семенова.

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