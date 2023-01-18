 

Названо число улучшивших жилищные условия с помощью маткапитала российских семей

18.01.2023, 14:39, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С начала действия программы материнского капитала жилищные условия улучшили свыше 8,2 млн семей с детьми, из них 2,8 млн решили этот вопрос без использования кредита, сообщили в автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты».

Материнский капитал стал самой главной и наиболее популярной мерой национального проекта «Демография». По данным последнего опроса ВЦИОМ (декабрь 2022 года) материнский капитал остается самой известной мерой нацпроекта, о нем знают 98% респондентов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Покупка или строительство жилья – наиболее популярное направление для использования материнского капитала. За 16 лет действия программы более 8,2 млн семей использовали средства сертификата на улучшение жилищных условий на сумму свыше 3 трлн рублей. Так, порядка 5,4 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом кредит либо первоначальный взнос при получении кредита на приобретение или строительство жилья. Еще 2,8 млн семей с помощью материнского капитала улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств», – сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Маткапитал можно использовать на первоначальный взнос и погашение основного долга и процентов по ипотеке сразу после рождения ребенка, также средства можно направить на рефинансирование уже имеющегося ипотечного кредита. Через три года семья может воспользоваться сертификатом и улучшить жилищные условия без ипотечного кредита. 

Для ремонта квартиры сертификат использовать нельзя, но можно направить его на реконструкцию дома. Главное, чтобы помещение имело статус жилого дома и предназначалось для постоянного проживания, а у владельца сертификата на маткапитал было право собственности (пользования, владения, аренды) на землю и жилой дом, а также разрешение на строительство жилья, либо уведомление о планируемом строительстве.

В Кемеровской области семья Кочетыгиных приобрела квартиру и погасила большую часть ипотеки, использовав материнский капитал и помощь от региона

«Очень сильно помогло. Если бы таких выплат не было, мы бы не решились покупать квартиру и на четвертого ребенка не решились бы», – рассказал отец семейства Иван Кочетыгин.

В многодетной семье Семеновых в Иркутской области в поселке Мугун Тулунского района живет пять детей. Средства федерального и областного материнского капиталов супруги также направили на улучшение жилищных условий.

«За это время мы ни разу не пожалели, что купили дом в селе. Жить в квартире – это не для нас. Большая семья, считаю, должна основаться на земле. И материнский капитал был для нас весомой поддержкой от государства. Все эти годы мы живем в собственном доме. Овощи – все с огорода. Хозяйством обзавелись. Ребятишки выросли на земле, и все умеют делать и по дому, и по хозяйству. В школе учатся на «хорошо» и «отлично», в мероприятиях активно участвуют, все успевают», – рассказала многодетная мама Наталья Семенова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08.20 / «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию

24.04.22 / Правящая коалиция Болгарии оказалась на грани распада из-за Украины

16.12.20 / НАБУ расписалось в своей профнепригодности, опубликовав фейковые переговоры – адвокат

17.07.21 / Умер второй сбитый девушкой на переходе в Москве ребенок

22.07.20 / Донбасс и Киев договорились о мерах по контролю за соблюдением перемирия

28.02.21 / Майнинг биткоинов требует столько же электроэнергии, сколько потребляет целая страна

18.12.21 / Первый обнаруженный в Украине пациент со штаммом “Омикрон” ранее уже болел COVID-19 – инфекционист Голубовская

30.08.22 / Рубль укрепился к доллару и евро

21.12.21 / “Люди не сдаются”. Украинцы начали продавать “тысячу Зеленского” за вакцинацию от COVID-19

26.10.20 / В РФ запустили новый механизм стимулирования инвестиций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика