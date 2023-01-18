 

Замгенсека Джоанэ: НАТО резко нарастит производство оружия и боеприпасов для Киева

18.01.2023, 14:38, Новости дня
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НАТО должна значительно нарастить производство оружия и боеприпасов для поддержки Украины и своей собственной безопасности и будет расширять свои цифровые возможности, чтобы подготовиться к будущим конфликтам, сообщил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.

По его словам, страны НАТО должны расширить производящую оружие и боеприпасы промышленность, чтобы восполнить запасы, что имеет значение для Украины и для собственной безопасности и обороны альянса, передает ТАСС.

Джоанэ также призвал государства альянса развивать использование искусственного интеллекта, чтобы быть готовыми к конфликтам в будущем.

«Мы должны больше инвестировать в оборону. Цель в 2% ВВП, установленная почти 10 лет назад (в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией), сейчас все больше рассматривается как базовый уровень, а не потолок военных расходов. Нам нужны хорошо тренированные и хорошо экипированные солдаты, современные вооружения, готовые к развертыванию быстрее, чем когда-либо, там, где это нужно», – сказал замгенсека НАТО.

Он также призвал страны альянса не недооценивать Россию и «готовиться к длинной войне» на Украине.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны продолжать увеличивать расходы на оборону. Выделение 2% ВВП на оборону должно рассматриваться как минимум, а не как потолок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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