 

Machine Gun Kelly ответил хейтерам на критику своего стиля

18.01.2023, 14:35, Разное
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Machine Gun Kelly будет носить все, что ему заблагорассудится, невзирая на общественное мнение. Аутфиты музыканта часто ругают за излишнюю вычурность, но, судя по всему, его это не волнует. Накануне он вышел на связь в соцсетях и ответил хейтерам, которым не по душе его стиль.

Вы не имеете права комментировать мой стиль, если у вас самих его нет, – заявил артист. 

Похоже, Machine Gun Kelly имел в виду в том числе свой последний образ, в котором он появился на субботнем показе Dolce & Gabbana в Милане — серебристом костюме, напоминающем доспехи, и экстравагантных украшениях. 

Я назвал этот аутфит “Джулс из ”Эйфории” отправляется в Милан”, – написал он о своем наряде. 

Этот образ и правда понравился не всем фанатам исполнителя. 

Нет, это не мода.

Ужас, при всем уважении. 

Ты превратился в техно-вампира.

Не фанат твоего стиля. Мне больше нравился старый MGK! – такими замечаниями полнятся комментарии к фото с новым образом.

Отметим, что 32-летний Machine Gun Kelly и его 36-летняя невеста Меган Фокс часто согласовывают свои экстравагантные наряды для различных светских мероприятий. А недавно они выпустили совместную коллекцию лаков для ногтей.

На прошлой неделе пара отметила годовщину помолвки и по особому случаю в очередной раз показала роскошное обручальное кольцо Меган с изумрудами и бриллиантами. 


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