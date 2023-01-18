Мнение: Катастрофа на Украине



Место катастрофы. Фото из тг-канала Шария

Какая-то в высшей степени странная авиакатастрофа на Украине. Сначала сообщили, что просто рано утром летел какой-то вертолет над Броварами (возле киевского аэропорта)… и упал. Про то, что его сбили, речи не было. Писали, что упал на детский сад!

Потом вроде поправились – упал в жилой застройке, но все ж не на детский сад. Но летел почему-то чрезвычайно низко, в тумане! И налетел на какое-то препятствие, оттого и упал. Шарий пишет, что еще б немного, и вертолет мог вообще врезаться в многоэтажный жилой дом!

Все равно – большой взрыв, на земле погибли люди, возможно, дети. Кошмар какой-то.

Но ситуация становится всё абсурдней: зачем вертолет на своей территории, возле столицы государства, летел так “низэнько”, словно крался? От кого он прятался??

И вот – вишенка на торте: сообщили, что на этом вертолете… летели министр МВД Украины и его заместитель!! Оба погибли. Феерия какая-то. Что там вообще происходит, интересно? Это что было, какая-то попытка переворота?

Сообщают, что уже 18 погибших, из них 3 маленьких ребенка. И в их числе – всё руководство МВД Украины в полном составе: министр, его первый зам и некий “державный секретарь” министерства.