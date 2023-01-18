 

Пять миллионеров слегли с переохлаждением, пытаясь достать из водоёма мячик для гольфа

18.01.2023, 13:33, Разное
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Элитный турнир по гольфу среди миллионеров Chelsea Cup, который регулярно проходит в Лондоне, не был завершён из-за форс-мажора. После удара одного из участников мяч попал в водную преграду и турнир был остановлен.

Ранее в такой ситуации производилась замена игрового снаряда, но в этом году кубок проходил с ограничениями – организаторы в пять раз уменьшили призовой фонд, а также полностью отказались от обслуживающего персонала, игроки должны были самостоятельно проходить всю дистанцию. Это требование распространяется и на случай попадания мяча в водное препятствие.

«Трагическим» стал восемнадцатый удар Пола Уиллиса – мяч попал в озеро. Игра была остановлена из-за того, что запасного мяча не было. Обнаружить игровой снаряд визуально гольфисту не удалось, он надел акваланг и стал нырять, но и такие действия не принесли результата. Затем помочь найти мяч вызвались другие игроки, они также надели акваланги и подключились к поискам. Постепенно гольфисты стали терять сознание. Другие участники соревнований решили не повторять их подвиг и вызвали спасателей и скорую помощь.

К счастью, всех пятерых удалось вытащить на берег и вовремя доставить в медицинское учреждение, где им диагностировали переохлаждение. Доигрывать турнир не стали.

Организаторами турнира было принято решение об осушении водоёма для дальнейших поисков мяча.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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