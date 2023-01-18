 

Минфин РФ заявил об отсутствии заявок на продажу дочерних компаний крупных иностранных банков

18.01.2023, 13:26, Разное
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Правительственная комиссия по иностранным инвестициям в настоящее время рассматривает несколько заявок на одобрение сделок по продаже дочерних иностранных банков, однако предложений от крупных игроков пока нет. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям в настоящее время рассматривает несколько заявок на одобрение сделок по продаже дочерних иностранных банков, однако предложений от крупных игроков пока нет. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Алексей Моисеев отметил, что есть заявки от небольших банков, однако крупных предложений пока не поступало. Президент РФ Владимир Путин в августе прошлого года подписал распоряжение, согласно которому сделки с долями иностранцев в определенных банках могут проводиться только с его разрешения.

Затем глава государства утвердил список из 45 кредитных организаций, соответствующих запросу, в который вошли Райффайзенбанк, “Юникредит”, Ситибанк и “ОТП банк”.


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