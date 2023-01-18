Такой милый! – Личное мнение

Я уже было наивно подумала, что Дженнифер новобрачная наша Лопес успокоилась искриться счастьем, но радость наша не подвела — всё снова всем рассказала.

«Он мечтательный. Он такой милый», — вывалила Лопес.



Мечтательный. Фото: Соцсети

Он — это зевающий и уставший Аффлек. Я всё думала, неужели Лопес не видит, как ему тяжело?

Оказывается, видит.

Но интерпретирует его выражение лица диаметрально иначе. Не устал он, уснув на скамеечке, а мечтательный. А молчит, не потому что хочет, чтобы от него все отстали, а просто милый. Молчит — милый.



Такой милый. Фото: Соцсети

А дальше Лопес понесло. В свежем интервью она рассказала, как прошло «съезжание» семей:

«Это был действительно своего рода эмоциональный съезд, но в то же время все мечты сбылись. И это был просто феноменальный год. Думаю, это был мой лучший год с тех пор, как родились мои дети».

Очень эмоциональный съезд. А вот и мы, сказал Аффлек, заваливаясь в домик к Дженнифер. А мы вас ждали, сказала Лопес. Ну, и наверное, все расплакались от счастья. Феноменальный год!

Чрезвычайно рада за Лопес. Хотя бы лишь потому, что Аффлек выглядит настолько уставшим, что сбежать у него точно нет сил.

Ну, или он просто милый. Кто знает?

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