 

Путин призвал сохранять в народной памяти подвиг блокадного Ленинграда

18.01.2023, 13:15, Новости дня
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Знания о Великой Отечественной войне, в том числе о подвиге защитников блокадного Ленинграда, должны передаваться будущим поколениям, чтобы навсегда сохранить их в народной памяти, сообщил президент Владимир Путин в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.

Российский лидер встретился с ветеранами. Глава государства напомнил про героизм защитников, про подвиг жителей блокадного города и заверил, что это навсегда останется в памяти народа страны, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что эта памятная дата имеет значение не только для ленинградцев, не только для города, но для всех жителей России, для всей страны. «Событие большое, исторического масштаба», – подчеркнул глава государства.

Ранее в среду Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, ставшему символом мужества советских солдат в битве за Ленинград.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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