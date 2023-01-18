 

Лавров: Встреча Нарышкина и Бернса в прошлом году состоялась по просьбе Байдена к Путину

18.01.2023, 13:15, Новости дня
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Встреча главы СВР Сергея Нарышкина и руководителя ЦРУ Уильяма Бернса в 2022 году состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к российскому лидеру Владимиру Путину, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Как рассказал Лавров, Байден попросил Путина, чтобы Нарышкин встретился с Бернсом, встреча состоялась и была достаточно серьезно, полезной, передает РИА «Новости».

Ранее Лавров заявил, что Вашингтон настаивал на конфиденциальности канала между главой СВР Сергеем Нарышкиным и главой ЦРУ Уильямом Бернсом, однако после прилета в Анкару делегации из США произошла утечка информации. «Я не знаю откуда – из Белого дома, из Госдепартамента – но это утекло», – сказал Лавров.

Напомним, Нарышкин сообщил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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