 

Кевин Спейси получил первую кинематографическую награду после обвинений в сексуальном насилии

18.01.2023, 13:10, Разное
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Национальный музей кино Италии в Турине вручил Кевину Спейси премию Stella della Mole Award за достижения в киноиндустрии. Это первая награда американского актера после судебного дела по обвинению в сексуальных домогательствах. Церемонию посетили глава музея Энцо Гиго, а также министр культуры Италии Витторио Сгарби, который заявил о “бессмертии людей, посвятивших себя кинематографу”. Спейси поблагодарил пригласивших его на церемонию коллег “за мужество”:

Считаю, что сегодня вечером мне невероятно повезло. Я посвятил этой работе более 40 лет своей жизни, всегда получая доброту и поддержку от поклонников и коллег. Для меня большая честь быть здесь.

В октябре прошлого года Спейси выиграл гражданский судебный процесс в Нью-Йорке на сумму 40 миллионов. Присяжные сняли с него обвинения в сексуальных домогательствах. 

Мировая известность пришла к актеру в 1995-м после триллера Дэвида Финчера “Семь”, где он исполнил роль главного антагониста Джона Доу. Также Спейси известен по работе в фильмах “Красота по-американски”, “Подозрительные лица”, “Секреты Лос-Анджелеса”, “Заплати другому”, “Возвращение Супермена” и “Несносные боссы”.

 


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