 

Сын Анджелины Джоли дебютировал как художник — почему он использует псевдоним

18.01.2023, 13:10, Разное
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Похоже, приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс, в отличие от других “непо-деток”, не собирается полагаться на знаменитую фамилию. Таблоид Page Six сообщает, что молодой человек пробует себя в роли художника и тайно пишет картины под псевдонимом Эмбтто. Известно, что Пакс использует смешанные техники и работает в жанре абстракционизм. И, похоже, это не просто хобби — сейчас он готовится к своей первой выставке в Тель-Авиве, Израиль. 

Отметим, что Пакс — не первый ребенок известных родителей, который отказывается эксплуатировать их имя. В 2021 году сын Мадонны и Гая Риччи Рокко продал свою картину, вдохновленную работами Бэнкси, скрывшись под вымышленным именем Редд. 

Помимо Пакса в семье Джоли еще двое усыновленных детей (21-летний Мэддокс Шиван и 17-летняя Захара) и трое биологических (16-летняя Шайло и 14-летние близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин). Напомним, что Анджелина и Брэд Питт разошлись в 2016 году и еще несколько лет делили опеку. 

В середине декабря прошлого года Анджелина Джоли ушла с поста посланника ООН по делам беженцев. В этой должности актриса проработала больше 20-ти лет.


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