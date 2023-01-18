 

При крушении вертолёта под Киевом погибли высшие чиновники МВД Украины

18.01.2023, 13:00, Разное
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В городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолёт. Как передаёт «Корреспондент», на борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Погибли 18 человек, включая высшее руководство МВД Украины.


t.me

На объект социальной инфраструктуры в городе Бровары Киевской области упал летательный аппарат. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщили в офисе президента Украины.

«Выясняем данные о потерпевших и обстоятельствах. ГСЧС и все службы уже на месте», — заявили чиновники.

Как сообщила спикер полиции Киевской области Ирина Пряшникова, вблизи детского сада в городе Бровары упал вертолёт, на месте возник пожар. Пока известно о пятерых пострадавших.

Информацию о происшествии подтвердил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

«В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолёт. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные», — написал он.

Ранее в соцсетях появилась информация о взрыве в Броварах. Как сообщили местные паблики, возле одного из детских садов мог упасть вертолёт или беспилотник.

Позже появилась информация, что на борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что при падении вертолета погибли 18 человек, включая высшее руководство МВД Украины. 


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